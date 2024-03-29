Страны подписали двустороннее соглашение.

Украина и США подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу. Соглашение было подписано во время встречи министра финансов Украины Сергея Марченко и посла США в Украине Бриджит Бринк. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Отмечается, что заключение указанного соглашения было предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании относительно приостановления выплат по государственному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.

"Подписание данного Соглашения позволит уменьшить долговую нагрузку на государственный бюджет и направить средства, которые должны были быть уплачены на погашение и обслуживание долговых обязательств, на нужды социальной и гуманитарной сфер. Благодарны партнерам за значительный вклад в поддержку макрофинансовой стабильности и экономического роста Украины в условиях войны", – подчеркнул Марченко.

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Государственный долг Украины

Как сообщали в Минфине, в феврале сумма государственного и гарантированного государством долга в долларовом эквиваленте уменьшилась на 1,21 млрд долл, в то время как в гривневом эквиваленте она выросла на 2,03 млрд грн.

Такая разница обусловлена девальвацией гривни. В общем, по состоянию на 29 февраля государственный и гарантированный государством долг составил 5 490,10 млрд грн или 143,69 млрд долл.

В январе сумма государственного и гарантированного государством долга снизилась в гривневом эквиваленте на 31,44 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 0,42 млрд долл. Главной причиной уменьшения государственного долга эксперты называли недополучение Украиной внешнего финансирования.

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