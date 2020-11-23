По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в октябре выросло на 5,8% без учета корректировки на эффект календарных дней и сократилось на 0,5% - с учетом корректировки.

Спад промышленного производства в Украине в октябре 2020 года в годовом выражении – к октябрю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 5% после падения на 4,4% в сентябре.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в октябре в годовом выражении упало на 3,9%.

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По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в октябре выросло на 5,8% без учета корректировки на эффект календарных дней и сократилось на 0,5% - с учетом корректировки.

В разрезе основных видов деятельности: в добывающей промышленности и разработке карьеров в октябре этого года падение производства по сравнению с октябрем 2019 года составило 2,5%, в перерабатывающей промышленности – 6,6%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 1,8%.

В разрезе основных промышленных групп: годовое падение производства по товарам промежуточного потребления составило 1,2%, по инвестиционным товарам – 19,3%, по потребительским товарам краткосрочного использования – 6,1%, по энергии – 3,4%.

По потребительским товарам длительного использования наблюдался рост производства в 5,4%.

Годовое падение производства

В разрезе основных промышленных групп во состоянию на 22 октября 2020 года: годовое падение производства по товарам промежуточного потребления составило 1,4%, по инвестиционным товарам – 19,5%, по потребительским товарам краткосрочного использования – 5,8%, по энергии – 1,3%.

По потребительским товарам длительного использования наблюдался рост производства в 4,5%.

Хронология событий

Промышленное производство в Украине в 2019 году упало на 1,8% после роста на 1,1% в 2018 году.

Спад промышленного производства в Украине в январе 2020 года в годовом выражении – к январю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней уменьшился до 5,1% после падения на 8,3% в декабре.

Спад промышленного производства в Украине в феврале 2020 года в годовом выражении – к февралю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней уменьшился до 1,5% после падения на 5,1% в январе.

Спад промышленного производства в Украине в марте 2020 года в годовом выражении – к марту 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 7,7% после падения на 1,5% в феврале.

Спад промышленного производства в Украине в мае 2020 года в годовом выражении - к маю 2019 года - без учета корректировки на эффект календарных дней снизился до 12,2% после падения на 16,2% в апреле.

Спад промышленного производства в Украине в июле 2020 года в годовом выражении – к июлю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 4,2% после падения на 5,6% в июне.

Спад промышленного производства в Украине в августе 2020 года в годовом выражении – к августу 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 5,3% после падения на 4,2% в июле.

Спад промышленного производства в Украине в сентябре 2020 года в годовом выражении – к сентябрю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 4,4% после падения на 5,3% в августе.

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Автор: Дмитрий Шварц