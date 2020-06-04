В "Приват24" произошел сбой

При этом оплата картами и снятие наличных в банкоматах доступны клиентам.

В работе онлайн-банкинга «Приват24» произошел сбой: пользователи не могут воспользоваться сайтом и мобильным приложением.

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Как сообщил УНИАН источник в «ПриватБанке», произошел сбой связи, вследствие чего недоступна авторизация в «Приват24», устранение проблемы ориентировочно займет около часа. При этом оплата картами и снятие денег в банкоматах по-прежнему доступны.

Напомним, «Приват24» входит в 15 самых популярных среди украинцев приложений.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля в работе онлайн-банкинга "Приват24" произошел сбой. В частности, возникли трудности при проведении платежей в мобильном приложении и на сайте.

Количество и объемы банковских операций через приложение онлайн-банкинга Privat24 за первую неделю карантина увеличились на 27%. В то же время количество клиентов, обслуживаемых в оффлайн банковской сети, сократилось на 30-70% в зависимости от региона.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

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