За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 296 депутатов.

Верховная Рада в ходе сегодняшнего заседания приняла закон о перенаправлении 557 млн грн на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» о государственных заимствованиях» (№ 3040а) во втором чтении и в целом проголосовали 296 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Представляя законопроект, глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что документ принимается с целью привлечения дополнительных ресурсов для борьбы с последствиями COVID-19.

«Фактически этим законопроектом разблокируется возможность получения финансовых ресурсов от МБРР для реализации проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей». С этой целью предлагается увеличить на 557 млн грн государственные плановые назначения МОЗ на 2020 год по соответствующей бюджетной программе путем перераспределения средств госбюджета на текущий год», - сказал Радуцкий.

На что пойдут деньги

По его словам, указанные средства, в частности, планируется потратить на закупку лабораторного оборудования, расходных материалов, тест-систем и холодильного оборудования для лабораторных центров в соответствии с договорами с агентствами ООН для поддержки мер по борьбе с COVID-19.

«Это позволит обеспечить эффективное использование средств соответствующих займов, которые будут работать сегодня там, где нужно государству. Кроме того, Украине не придется платить комиссию за несвоевременное использование заемных средств», - подчеркнул Радуцкий.

Откуда будут взяты средства

Согласно пояснительной записке к документу, средства в размере 556,7 млн грн будут перенаправлены на указанные цели за счет уменьшения годовых плановых назначений по бюджетным программам «Реконструкция, капитальный ремонт и техническое переоснащение магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород» (на 540 млн грн), «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины» (на 7,6 млн грн), а также уменьшения объемов плановых назначений по проекту «Улучшение здравоохранения на службе у людей» на 9,1 млн грн для отображения одноразовой комиссии МБРР за предоставление займа.

Хронология событий

В апреле 2020 года Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн. Более половины средств этого фонда было направлено на ремонт дорог.

Как ранее сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, в проекте государственного бюджета на 2021 год не предусмотрена отдельная статья на фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19.

Из 66 миллиардов гривень 16 миллиардов гривень выделено для системы здравоохранения, в частности для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, для выплаты им повышенной заработной платы, закупки необходимого оборудования для больниц и так далее.

Для финансирования фонда по безработице было выделено около 7 миллиардов гривень, из которых 2,7 миллиарда гривень - на помощь по частичной безработице.

Также 2,5 миллиарда гривень направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и категориям, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Кроме того, 35 миллиардов гривень пойдет на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Президент Владимир Зеленский пояснил, что часть денег из Фонда борьбы с COVID-19 была направлена на ремонт дорог, которые ведут в приемные отделения опорных больниц, что связано с противодействием распространению коронавируса.

По состоянию на 23 октября из Фонда борьбы с COVID-19 было потрачено 34,1 млрд грн из 66 млрд грн, что составляло 52% от общей суммы.

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Автор: Екатерина Жирий