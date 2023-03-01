Ожидается, что уже в середине апреля хлеб подорожает.

Уже скоро подскочат цены на несколько базовых продуктов. Такие прогнозы экспертов. В частности, вырастет цена и на хлеб. За год полномасштабной войны цена на хлеб и так выросла на 20-25%.

На сколько еще может подорожать важный социальный продукт и при каких условиях, узнали журналисты в сюжете "Сніданку з 1+1".

"Сегодня цена на зерно на рынке прогнозируемая и стабильная, но то, что произойдет дальше, через несколько месяцев, трудно спрогнозировать. Уменьшилось количество засеянных площадей, вероятна проблема качества зерна, также работа предприятий зависит от энергоснабжения", — заявляет вице-президент Украинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

Он прогнозирует, что уже в середине апреля хлеб подорожает. "Если и произойдет подорожание, то в пределах 5-10%", — говорит Дученко.

Экономист Олег Пендзин отмечает, что даже до активных боевых действий хлеб в Украине закономерно дорожал на 1%.

Что будет с ценами на продукты в 2023 году - прогноз

В 2023 году в Украине могут снова взлететь цены на продукты. В начале года это уже будет заметно, когда начнут расти цены на овощи. Это будет связано с сезонным фактором и из-за полномасштабной войны РФ против Украины, ведь страна-агрессор оккупировала часть наших южных территорий.

Вас также могут заинтересовать новости: