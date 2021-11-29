Украинские власти в рамках марафона "Украина 30" в текущем году организовали ряд профильных конференций, на которых обсуждались масштабные планы развития страны.

Одним из главных посланий каждого такого собрания были заявления о том, что государство будет поддерживать отечественных производителей, которые умудрились выжить в предыдущие десятилетия, а сегодня крайне нуждаются в поддержке во времена коронавирусной пандемии.

Однако, как это бывает, слова так и остались словами, а на практике государство за счёт бюджета часто поддерживает не родные компании, а зарубежные.

Руководство страны решило, что в обновлении нашего военного флота существенную роль также будут играть иностранцы

К примеру, Украина подписала соглашение с Францией о том, что компания Alstom поставит "Укрзализныце" 130 электровозов на 900 млн евро.

Кроме того, руководство страны решило, что в обновлении нашего военного флота существенную роль также будут играть иностранцы. На пресс-конференции на прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что "мы начали строить в Турции корвет".

И это в дополнение к тому, что военные катера для Украины будут строить в Великобритании.

Конечно, нужно отметить, что часть этих военных заказов будут выполнять и отечественные судостроители. Но вместе с тем, власть так и не решила, что делать с корветом украинской сборки – его строительство началось ещё при Викторе Януковиче в 2011 году, но сейчас его корпус стоит на одном из николаевских заводов.

Уходящая неделя "порадовала" новой инициативой. На очередном форуме глава государства дал старт созданию национального авиаперевозчика - Ukrainian National Airlines (UNA).

Изначально планировалось создавать национального авиаперевозчика с использованием мощностей отечественного госпредприятия "Антонов"

Можно долго спорить о том, нужно ли вообще не очень богатой стране Украине увеличивать число государственных предприятий, которые, как признают многие эксперты, являются главными рассадниками коррупции. Важно другое – власть в лице Министерства инфраструктуры подписала меморандум с европейской компанией Airbus. Планируется, что именно у этого производителя UNA купит или возьмет в лизинг не менее двадцати самолётов.

А ведь изначально планировалось создавать национального авиаперевозчика с использованием мощностей отечественного госпредприятия "Антонов", самолёты которого и должны были стать основой авиапарка новой структуры.

На запуск Ukrainian National Airlines из госбюджета в 2022 году планируют направить 2,5 млрд грн. Сумма на первый взгляд не космическая, но логичнее их направить на тот же "Антонов" или другие отечественные авиапредприятия, которые какой год не могут выйти из кризиса.

Справедливости ради надо отметить, что специфическое понимание "поддержки" отечественного производителя демонстрировала и предыдущая власть

Кстати, в том же проекте госбюджета на следующий год планируется создать специальный фонд, чтобы финансировать обновление железнодорожной и авиационной инфраструктуры. Пока никаких цифр чиновники не называют, но что-то подсказывает, что нас может ожидать повторение истории с ремонтом дорог, на которые перенаправлялись даже средства, предназначенные на борьбу с коронавирусом.

Какую долю в новом бюджетном пироге смогут получить отечественные компании?

Справедливости ради надо отметить, что специфическое понимание "поддержки" отечественного производителя демонстрировала и предыдущая власть. Вспомним, что контракт на 551 млн евро с тем же Airbus на поставку 55 вертолётов для пополнения парка МВД Украины был заключен в 2018 году.

Такой подход можно было пояснить, если бы украинские предприятия не могли выпускать корабли, вертолёты или самолёты. Так ведь могут, причём качество вряд ли будет сильно отличаться, а цена будет намного ниже. Но государство почему-то предпочитает закупать оборудование и технику за бюджетные средства за границей.

В отечественном судостроении не хватает не только молодых специалистов, но и опытных кадров по всем техническим специальностям

Хотя объяснение может быть банальным и более страшным.

Власти не прочь строить корабли, вертолёты и самолёты на отечественных предприятиях, да только там уже почти не осталось специалистов, которые могут выполнить подобные заказы. В качестве примера вспоминается недавняя презентация "Укроборонпромом" программы развития судостроительной отрасли. Оказалось, что в Украине на сегодня осталось лишь 6 тысяч действующих корабелов.

Люди не верят заверениям о поддержке отечественного производства

Представитель отрасли, компания Smart Maritime Group, неоднократно заявляла о том, что в отечественном судостроении не хватает не только молодых специалистов, но и опытных кадров по всем техническим специальностям. Кроме того, в последние годы неуклонно растёт число работающих пенсионеров на верфях – трудовые коллективы быстро стареют.

Очевидно, что подобные тенденции наблюдаются на промышленных предприятиях всех отраслей украинской экономики. Люди не верят заверениям о поддержке отечественного производства, потому либо переходят в другие отрасли, либо уезжают за границу.

Весной этого года президент Зеленский создал Совет по вопросам развития профессионально-технического образования, который выполняет функцию совещательного органа. Хочется узнать, наметился ли в результате существенный прорыв в области восполнения кадрового потенциала рабочих специальностей?

Если тенденции останутся прежними, то на грядущих форумах руководству страны останется лишь вспоминать, каким огромным был потенциал у отечественного авиастроения, судостроения и других отраслей промышленности, пока те не исчезли с экономической карты страны, ожидая внимания и государственной поддержки.

Дмитрий Шварц