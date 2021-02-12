Международная платежная система PayPal может добавить на свою платформу возможность открытия высокодоходных сберегательных счетов и функцию торговли акциями.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления гендиректора компании Дэна Шульмана.
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Как пишет издание, платежная система ожидает, что к 2025 году число активных пользователей платформы достигнет 750 млн. Это вдвое выше текущего уровня.
Что этому предшествовало
PayPal заявляла о намерении расширить свое присутствие на рынке цифровых активов и в связи с этим рассматривает возможность покупки компаний, работающих в сфере криптовалют.
В конце декабря 2020 года PayPal купил 30% акций китайского платежного сервиса Guofubao Information Technology (GoPay), остальные 70% компаний приобрела еще в 2019 году.
Платежный сервис первым из иностранных компаний стал 100-процентным владельцем китайской платежной платформы.
PayPal в Украине
В мае 2020 года Министерство цифровой трансформации сообщило о ведении диалога с одной из крупнейших в мире платежных систем PayPal по поводу ее возможного захода на украинский рынок.
В декабре 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила в Украине к обращению акции шести американских технологических компаний, в том числе и Netflix.
Что такое PayPal
PayPal - международная электронная платежная система. Самый распространенный в мире способ расчетов в интернете. Выступает посредником между продавцом и покупателем, обеспечивая надежность оплаты платежными картами VISA, MasterCard, American Express и других платежных систем.
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