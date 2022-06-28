Сайт 1xBet принимает ставки от граждан РФ и Беларуси.

Российский оператор азартных игр 1xBet, получивший в Украине лицензию на букмекерскую деятельность, продолжает работать через нелицензионный сайт, принимающий ставки от граждан РФ и Беларуси.

Об этом пишет издание delo.ua.

Сообщается, что в марте 2022 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию на букмекерскую деятельность в Украине ООО "Твоя беттинговая компания ", которая подала заявку на работу под российским брендом 1xBet, что вызвало скандал в украинском информационном пространстве. Несмотря на это, Комиссия не увидела связи указанной компании с гражданами РФ Романом Семиохиным, Сергеем Каршковым и Дмитрием Казориным , находящимися в базе сайта "Миротворец" . Именно на этих граждан, как пишет Forbes, оформлена кипрская компания Navasard Limited , на которую зарегистрирована в Украине торговая марка 1xBet.

Как следует из решения КРАИЛ от 30 марта 2022 года, лицензия была предоставлена ООО "Твоя беттинговая компания" на осуществление букмекерской деятельности на сайте с доменным именем 1xBet.ua . Но, как оказалось, на сегодняшний день, данный сайт не работает. Несколько дней назад сайт в принципе не загружался, а сегодня на нем открывается одна страница с поздравлением "Встречай 1xBet – лицензированную букмекерскую компанию". Букмекерская деятельность на этом сайте не ведется.

Но в то же время на территории Украины работает другой сайт российского бренда азартных игр – 1xBet.com, на котором могут беспрепятственно зарегистрироваться и делать ставки как граждане Украины, так и граждане страны-агрессора РФ и Беларуси. На деятельность в Украине этого сайта КРАИЛ лицензию не предоставляла, то есть происходит незаконная букмекерская деятельность под тем же брендом.

"Почему сайт ( 1xBet. ua ) не работает, я не могу объяснить. Заплатили такие большие деньги в бюджет и при этом не работают. Для меня это тоже, если честно, непонятно. Что касается сайта 1xBet.com, то совершенно точно, что все такие сайты, которые предоставляют услуги азартных игр без лицензии, у нас есть специальный отдел, который их выискивает, и у нас есть процедура, по которой мы сначала просим добровольно заблокировать такие сайты на территории Украины, затем мы обращаемся к провайдеру. не помогает, мы все материалы передаем в Бюро экономической безопасности и полицию, и по факту всех этих обращений открываются уголовные производства", - прокомментировала ситуацию Delo.ua член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Елена Водолажко.

Однако, ответить, были ли такие обращения в правоохранительные органы по поводу незаконной деятельности именно букмекерского сайта 1xBet.com на территории Украины, Водолажко не смогла, посоветовав обратиться с официальным запросом об этом в Комиссию. Delo.ua предоставило такой запрос и ожидает ответа.

В свою очередь председатель КРАИЛ Иван Рудый отметил, что это похоже на нарушение.

"Это пахнет нарушением. И я уверен, если это нарушение, то наши департаменты обращаются, и ведется общение по поводу нарушения. Многие операторы создают одни сайты, и потом предлагают игрокам переходить на другие сайты, зеркала и так далее, чтобы ввести в заблуждение. Если эта компания (ООО "Твоя беттинговая компания", - Delo.ua) не выполняет свои лицензионные обязанности как лицензионный оператор, она будет отвечать перед законом. И я уверен, что именно эти процедуры и проходят. Наши департаменты надзора и контроля очень внимательно за этим следят", - заверил Рудый.

Эксперты рынка объясняют, что 1xBet получил в Украине лицензию на один сайт, а работает через другие. Таким образом оператор игорного бизнеса может использовать схему уклонения от уплаты налога, ведь сайт, на который была получена лицензия, не ведет букмекерской деятельности, а значит и нет доходов. В то же время игроки пользуются нелицензионным сайтом с тем же названием бренда, который никоим образом не платит налоги в украинский бюджет.

Ранее председатель КРАИЛ Иван Рудый ранее заявлял о том, что лицензия 1xBet в Украине будет аннулирована , если СБУ найдет связь этой компании с Российской Федерацией.

Напомним, что издание InformNapalm опубликовало расследование, в котором утверждает, что пролоббировал вопрос выдаче лицензии российскому игорному бренду куратор игорного рынка от Офиса президента Украины Борис Баум . Ранее один из владельцев 1Х Bet Роман Семиохин рассказывал, что вырученные от букмекерского бизнеса деньги он инвестировал в недвижимость и бизнес-проекты в РФ.