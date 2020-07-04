Шмыгаль убежден, что отставка Смолия не повлияет на курс гривни

Шмыгаль заявил, что сейчас финансовая ситуация в стране стабильная.

Отставка Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины никак не повлияет на стабильность курса украинской валюты.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 3 июля в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", информирует Правительственный портал.

Глава правительства отметил, что сейчас самое главное - не допустить образования мифов, спекуляций и манипуляций по поводу этого увольнения.

В то же время он отметил, что независимость Национального банка гарантирована Конституцией Украины и прописана в украинском законодательстве.

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"В чем согласно закону состоит задача НБУ? Первое - это обеспечение стабильности денежной единицы Украины, второе - это обеспечение ценовой стабильности, третье - обеспечение финансовой стабильности, в частности стабильности банковской системы, и четвертая задача - это обеспечение устойчивости экономического развития Украины и поддержка экономической политики правительства Украины при условии сохранения первых трех", - заявил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что у правительства с НБУ сложились конструктивные отношения и происходят профессиональные дискуссии, которые "являются жесткими, так как они призваны обеспечить те четыре пункта, которые есть в задачах Национального банка".

Шмыгаль также сообщил, что сейчас финансовая ситуация в стране стабильна.

"Ликвидность банков по состоянию на начало этого месяца - около 200 млрд грн, остаток на едином казначейском счете - 135 млрд грн. Мы на совместных совещаниях с НБУ обрабатывали общую политику для выхода из экономического кризиса, и это плавное снижение учетной ставки НБУ", - сказал премьер.

По словам Шмыгаля, из-за отставки председателя НБУ, которая оказалась в определенной степени неожиданной, естественно есть напряжение и волнение, но "законодательство Украины выписано так, что замена личности руководителя Национального банка никак не повлияет на курс валюты".

Как сообщал УНИАН, 1 июля Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента освободить Смолия с должности главы Национального банка Украины.

Исполнять обязанности главы Нацбанка до назначения нового руководителя будет первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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