В суд поступило еще три иска об отмене продажи столичного отеля "Днипро"

На данный момент в суде зарегистрировано уже четыре таких иска.

В Окружной административный суд Киева поступило в общей сложности четыре иска о признании противоправным и отмене приказа Фонда государственного имущества, которым утверждены результаты аукциона по приватизации столичного отеля "Днипро".

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил сооснователь киберспортивной команды NAVI Александр Кохановский, который вместе с партнерами является победителем аукциона по приватизации объекта.

"Информационную атаку после аукциона мы пережили, все проверки и инстанции прошли. И вот теперь в Окружной административный суд было одновременно подано четыре предметно одинаковых иска о том, что продажа вообще не должна была состояться. Ну что же, с этим мы тоже справимся. Для тех, кто действует старыми методами, добавлю: читеры никогда не выигрывали чемпионаты мира", - написал он.

Что этому предшествовало

15 июля Фонд государственного имущества Украины на онлайн-аукционе продал отель "Днипро" в центре Киева за 1 миллиард 111 миллионов 111 тысяч 222,22 гривни, тогда как стартовая цена объекта составляла 81 миллионов гривень.

Победителем торгов стало общество с ограниченной ответственностью "Смартленд", конечным бенефициарным собственником которого указан киевлянин Алексей Игунин. Компания зарегистрирована в Броварах в 2013 году. Основной вид деятельности - предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Немногим позже сооснователь киберспортивной команды NAVI Александр Кохановский заявил, что он вместе с партнерами является настоящими победителями приватизационного аукциона столичного отеля "Днипро", из которого планируется сделать большой кибеспортивный проект.

17 августа стало известно, что в суд подан иск об отмене итогов приватизации отеля.

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Автор: Дмитрий Шварц