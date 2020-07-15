Отель «Днипро» в центре Киева «ушел с молотка» за 1,1 миллиарда гривень

Стартовая цена объекта составляла 81 миллион гривень

Фонд государственного имущества Украины на онлайн-аукционе продал отель «Днипро» в центре Киева за 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222,22 грн, тогда как стартовая цена объекта составляла 81 млн грн.

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

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Зачем продавали

«Мы доказали, что честными прозрачными правилами, раскрытием информации, когда все знают всё, можно добиться справедливой цены. Инвестор получил шикарный актив, государство избавилась от непрофильного для себя актива. Мы ожидаем от инвестора выполнения инвестиционных обязательств, социальных гарантий, не изменять названия и оставить отель», - прокомментировал он итоги аукциона.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский остался доволен результатами аукциона. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Только что завершился аукцион по продаже государственного пакета акций ПАО «Отель «Днипро». Цена превысила все ожидания, достигнув 1 миллиарда 111 млн гривен. Это почти в 14 раз больше начальной цены», - написал он.

Зеленский подчеркнул, что отель принадлежал Государственному управлению делами, а сам президент в октябре прошлого года подписал указ, которым определил первые пять объектов ГУД для продажи.

Когда покупатель получит акции отеля

По словам Сенниченко, после аукциона будет совершена проверка победителя, после чего в течение 30 дней будет подписан договор с покупателем, у которого будет месяц, чтобы перечислить деньги, взамен которых он получит акции отеля.

Что будет с отелем и что еще продадут

«Отель получит вторую жизнь. Отель будет функционировать. Я надеюсь, что то, что сделал президент Зеленский, передав непрофильный актив из Государственного управления делами, будут делать и другие 93 государственных органа власти, которые управляют 3000 государственных предприятий, которые, к сожалению, принесли убыток в прошлом году на 170 млрд грн. Украина должна определиться и оставить действительно стратегические предприятия и ими лучше управлять. А те, которые являются непрофильными и нестратегическими, на конкурсных конкурентных основаниях, как мы это сделали сегодня, передавать инвестору для развития», - отметил он.

Отель «Днипро»: как менялась цена

В феврале Фонд госимущества планировал выставить на аукцион отель «Днипро», расположенный на Европейской площади в Киеве, со стартовой ценой в 10 млн долларов. Позже стартовая цена снизилась до 81 млн грн.

Стартовая цена отеля после начала онлайн-аукциона по его продаже выросла до 711 миллионов гривень с 80 миллионов 923,4 тысячи гривень.

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