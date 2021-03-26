Налоговая милиция, в рамках операции «Акциз 2021» - борьбы с поставками на внутренний рынок некачественного горючего, - установила и пресекла незаконную деятельность субъекта хозяйствования, незаконно изготовившего подакцизную продукцию без соответствующей лицензии, передает Kosatka.Media со ссылкой на сайт ГФС.

Сотрудники ГУ ГФС, совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований и СБУ области, под процессуальным руководством Кировоградской областной прокуратуры провели ряд обысков на территории нефтебазы и подконтрольной АЗС.

По результатам санкционированных обысков обнаружено и изъято из незаконного оборота более 857 000 л дизтоплива, 349 000 л бензина и более 138 000 л растворителей. Общая ориентировочная сумма сырья и незаконно изготовленных подакцизных товаров составляет более 34 млн гривень.

Реализация незаконно изготовленного топлива осуществлялась через АЗС, принадлежащую владельцу нефтебазы, по ценам значительно ниже среднерыночных.

На данный момент незаконная деятельность прекращена, досудебное расследование продолжается.

«Продолжаем борьбу с «теневой экономикой». Из-за существования нелегального бизнеса государственный бюджет недополучает средства, которые идут на зарплаты врачам, учителям, на субсидии и т.д. Бизнес должен работать в интересах граждан Украины и укреплять экономическую безопасность государства, а не работать «по-черному», - отметил Председатель ГФС Вадим Мельник.

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Автор: Григорий Бондарь