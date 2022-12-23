Основные услуги доставки писем и посылок будут доступны почти каждый день.

Крупнейшие почтовые операторы Украины обнародовали графики работы на новогодние праздники. Отделения "Новой почты" и "Укрпочты" изменят свои привычные часы работы.

Так, отделения "Новой почты" вовсе не будут работать лишь один день – 1 января. В следующие дни установлены следующие часы работы:

25 и 26 декабря – обычный график;

31 декабря – отделения откроются на час раньше, но будут работать по графику субботы;

7 января - график выходного дня.

В "Укрпочте" заявили, что 1 января всего в Украине будут работать 20 дежурных отделений, но часы их работы ограничены – большинство закроется в 15:00.

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При этом Новый год в столице без перерывов будут работать следующие отделения:

ул. Крещатик, 22 - 10:00 - 18:00;

ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 - 10:00 - 18:00;

просп. Воздухофлотский, 75 - 09:00 - 19:00;

ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 - 09:00 - 19:00.

Новая почта и Укрпочта - что известно

Два крупнейших в Украине оператора почтовой связи, которые осуществляют доставку писем и посыло не только на территории нашей страны, но и за ее границы.

В связи с полномасштабным вторжением России в Украину украинцам временно были недоступны некоторые услуги, в часности доставка с популярного сайта AliExpress.com.

Уже с 15 июня Укрпочта возобновила доставку отправлений из китайского интернет-магазина. В этот же день с AliExpress возобновила работу и "Новая почта". Стоит отметить, что особой популярностью этот сайт в Украине пользуется в октябре-ноябре, когда все начинают массово готовиться в новогодним праздникам.

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