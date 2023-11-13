Курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 38,59 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 14 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,16 грн/долл., то есть гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 38,59 грн/евро, то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с сегодняшним курсом НБУ.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,24/36,26 грн/долл., евро - 38,69/38,71 грн/евро.

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Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 13 ноября, ослаб на 10 копеек – до 37,80 грн за доллар в среднем. Относительно евро средний курс гривни сегодня ослаб на 5 копеек - до 40,50 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня утром составил 37,73 грн/долл. (продать доллар можно за 37,64 грн), евро – 40,34 грн/евро (курс продажи – 40,20 грн/евро).

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН прогнозировал, что на этой неделе ситуация на валютном рынке будет динамичной - с периодическими колебаниями курсов. Курсовые рамки ожидаются на уровне 37-38 грн/$ и 39-41 грн/€.

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