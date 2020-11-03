Потребительские цены в прошлом месяце выросли в стране на 11,9 % по сравнению с годом ранее.

Сегодня, 3 ноября, курс турецкой валюты обновил рекордный минимум и достиг 8,49 лиры за доллар.

Инфляция в стране резко выросла в октябре, сообщает Bloomberg.

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В связи с этим издание назвало лиру самой проигрышной валютой на развивающихся рынках. Потребительские цены в прошлом месяце выросли в стране на 11,9 % по сравнению с годом ранее.

Продукты подорожали на 16,5%. Центральный банк Турции в конце октября повысил свой прогноз инфляции на конец этого года более чем на три процентных пункта (до 12,1%).

Прошлый антирекорд был зафиксирован 30 октября. Землетрясение в Эгейском море возле Измира привело к обрушению курса турецкой валюты, доллар доходил до 8,34 лиры. Нынешнее падение вызвано экономическим кризисом, спровоцированным коронавирусом, растущей безработицей, а также политическим конфликтом Турции и США.

Центробанк страны ежедневно тратит по несколько миллионов долларов из золотовалютных резервов для поддержания курса лиры, но пока такие меры не дали эффекта.

Землетрясение в Турции: что известно

30 октября 2020 года сильное землетрясение произошло в Эгейском море. Очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км.

Подземные толчки ощутили на островах Греции и в Стамбуле.

В прибрежной турецкой провинции Измир в результате землетрясения разрушены некоторые дома, люди оказались под руинами.

По состоянию на 2 ноября 2020 года в результате землетрясения погибли 79 человек. Пострадали 963 человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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Автор: УНИАН