В Минфине озвучили миллиардные потери от недоплаты налога на недвижимость

По итогам 2019 года от уплаты налога на недвижимое имущество местные бюджеты получили 4,9 миллиарда гривень, а в 2018 году – 3,7 миллиарда гривень.

Неуплата налога на недвижимое жилое и нежилое имущество из-за отсутствия полной базы объектов налогообложения в Государственном реестре прав на недвижимое имущество ежегодно наносит убытки местным бюджетам в 2 миллиарда гривень.

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Как сказано в сообщении пресс-службы Министерства финансов Украины, по оценкам экспертов, до 40% недвижимого имущества отсутствует.

"С целью увеличения поступлений в местные бюджеты налога на недвижимое имущество органы местного самоуправления должны обеспечить полноценную работу по информационному наполнению Государственного реестра прав на недвижимое имущество и переносу архивной информации о правах собственности на недвижимое имущество с бумажных носителей в электронную базу. Это позволит налоговым органам получить соответствующую информацию для начисления соответствующих обязательств", - сказано в сообщении.

В Минфине добавили, что проведение на должном уровне указанной работы позволит, по пессимистическому прогнозу, дополнительно привлечь в местные бюджеты в 2021 году около 2 миллиардов гривень даже при действующих ставках налога.

Также отмечается, что по итогам 2019 года от уплаты налога на недвижимое имущество местные бюджеты получили 4,9 миллиарда гривень, а в 2018 году – 3,7 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. В настоящее время ставка налога на недвижимость устанавливается в соответствии с решением местных властей в размере, который не превышает общегосударственное ограничение – не более 1,5% от минимальной зарплаты за 1 квадратный метр. В 2020 году максимальная ставка налога составит 70,84 гривни за квадратный метр (минимальная заработная плата - 4723 гривни).