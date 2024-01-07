В большинстве случаев банки могут раскрывать данные клиентов только по решению суда.

В Национальном банке Украины заявили, что пока не существует возможности финансово ограничивать людей, которые уклоняются от мобилизации.

"В рамках того законодательного поля, которое существует на сегодня, я, откровенно говоря, такой возможности не вижу. На сегодня любая информация, которая есть в банках и касается каждого конкретного лица, может раскрываться только в отдельных случаях. В большинстве случаев - по решению суда. То есть отдельные правоохранительные органы имеют больше возможностей, но все же они не безграничны", - сказала заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова в эфире "Мы-Украина".

Она отметила, что Украина представляет себя как цифровую страну, поэтому ей не стоит прибегать к "таким финансовым репрессиям".

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"Должны быть задействованы другие механизмы. Я не военная, но я думаю, что те базы данных, которые имеют наши военкомы, те планы мобилизации - всего этого можно цивилизованным способом достичь", - добавила Рожкова.

Новые правила мобилизации:

Ранее Кабмин внес в парламент законопроект, предусматривающий отмену в Украине такого понятия как "ограниченно пригодный к военной службе". Согласно ему, мужчин могут распределять на годных и непригодных. Также законопроект предусматривает:

уменьшение призывного возраста до 25 лет;

совершенствование процедуры воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов;

отмена срочной военной службы и введение для всех граждан моложе 25 лет базовой общевойсковой подготовки;

ограничение прав людей, уклоняющихся от взятия на воинский учет и прохождения военной службы.

На днях в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки сообщили, что рассматривают этот закопроект постатейно. Решение могут принять уже 8-9 января.

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