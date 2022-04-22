Появилась проблема в доставлении наличных для пенсионных выплат.

Для выплат пенсий в апреле выделили 45,5 млрд грн (94,2%). Выплаты на карточки получили все, а вот доставить наличными пока удалось лишь 70% выплат, в том числе из-за боевых действий в ряде регионов.

Об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Большую часть суммы (34,1 млрд грн) выплатили пенсионерам через банки, а вот с выплатой 11,4 млрд грн через почту возникают проблемы.

"Банки зачислили все 100% средств на счета пенсионеров. Конечно, сложнее ситуация с доставкой пенсии по месту жительства в населенных пунктах, где происходят военные действия, или которые окружены врагом. Это удается не везде. Но работники "Укрпочты", несмотря на опасность и сложности, уже обеспечили доставку более 70% профинансированных пенсий", – отметила Лазебная.

Система выплаты пенсий во время войны несколько изменилась. Тем, кому пенсия поступала на банковский счет, не нужно ничего делать. Даже если получатель сменил место пребывания, это ничего не меняет – средства начислят на карточку. Работники "Укрпочты" будут выдавать пенсии по месту жительства.

Пенсионерам, которые оставили свои дома, необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о желании получать пенсию по новому месту жительства.

После этого вы сможете получать пенсию в любом удобном отделении Ощадбанка или "Укрпочты" на ваш выбор. Также вы можете обратиться на горячую линию "Укрпочты" для того, чтобы получать пенсию по новому месту пребывания", – пояснили в Минсоцполитики.

Как сообщал УНИАН, после мартовской индексации на 14% средний размер пенсий в Украине составляет 4 400 гривен.

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