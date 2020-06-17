Минфин одолжил на внутреннем рынке еще 2 миллиарда гривень

Ставки по краткосрочным инструментам достигли рекордно низкого уровня с начала 2020 года.

Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 16 июня привлекло в государственный бюджет 1,96 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте министерства, средства получены в результате продажи облигаций на сумму 531,71 миллиона гривень, 482,96 миллиона гривень, 729,13 миллиона гривень и 215,79 миллиона гривень, сроком обращения 105, 161, 616, 973 дня соответственно, со средневзвешенной ставкой доходности 7,5%, 8%, 10,57%, 10,76% годовых соответственно.

Согласно сообщению Министерства финансов, опубликованному на официальной странице в Facebook, ставки по краткосрочным инструментам достигли рекордно низкого уровня с начала 2020 года.

"Вместе с тем, наблюдается возврат спроса на долгосрочные инструменты", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Министерство финансов Украины после нескольких недель перерыва вернулось на внутренний рынок заимствований, возобновив проведение еженедельных аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Вызванная стремительным распространением коронавируса паника на мировых рынках спровоцировала падение валют развивающихся стран и котировок фондовых бирж.

В результате нерезиденты сократили объем покупки долговых бумаг развивающихся стран, к которым относится и Украина.

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