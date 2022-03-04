Компания поддерживает Украину и осуждает войну.

Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco Systems Inc. приостановил деятельность в России и Беларуси.

Об этом сообщает издание MarketWatch со ссылкой на письмо гендиректора Cisco Systems Чака Роббинса сотрудникам.

"Cisco прекращает все бизнес-операции в России и Беларуси и сосредоточится на поддержке наших украинских сотрудников, клиентов и партнеров, оказывая гуманитарную помощь и ускоряя наши усилия по защите организаций в Украине от киберугроз. Мы поддерживаем Украину и осуждаем эту неоправданную войну", - говорится в письме.

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