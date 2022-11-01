За 250 дней российской агрессии на поддержку армии Группа Метинвест передала армии 268 автомобилей, а также 500 тысяч литров горючего, каждый десятый бронежилет украинской армии предоставил Метинвест. Также, Метинвест стал одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине, а общая сумма помощи военным от компании равна 1,4 млрд грн.

Об этом сообщает официальный сайт Группы Метинвест.

Так, Метинвест стал одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. Военным структурам передано 150 тысяч бронежилетов от Метинвеста. Таким образом, каждый десятый бронежилет украинской армии предоставил Метинвест. Бронежилеты также получают военные медики, спасатели ГСЧС и сотрудники коммунальных предприятий.

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Компания передала воинам также 23 тысячи касок и шлемов.

Сейчас в рядах ВСУ служат 7 тысяч работников Метинвеста. Компания предоставляет им защитную амуницию.

Металлурги Метинвеста разработали защитные конструкции для военных. На фронт уже отправили 29 металлических укрытий для укрепления окопов. Компания планирует ежемесячно изготавливать и передавать на передний край 30 таких укрытий.

По словам генерального директора группы Юрия Рыженкова, Метинвест - это надежная опора Украины, это команда из людей, которые вкладывают душу в помощь стране.

"Что такое Метинвест? Для всего мира – это сталь. В небоскребах и кораблях. В вагонах и рельсах. На атлантическом побережье и на дне Адриатики. Однако для Украины Метинвест - это надежная опора. Это тысячи людей, которые вкладывают душу в свое дело, заботятся о земляках и служат в рядах ВСУ. С первого дня войны Метинвест помогает стране быть сильной. Мы везде, где нужна поддержка. И вместе мы приближаем победу Украины", - заявил Рыженков.