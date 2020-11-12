Премьер-министр поручил Министерству финансов, Государственной налоговой службе и Фонду госимущества отработать реструктуризацию налоговых долгов предприятий, подлежащих приватизации.

Фонд госимущества Украины планирует до конца текущего года увеличить поступления в государственный бюджет от малой приватизации до 2,3 миллиарда гривень.

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Как передает пресс-служба Кабинета министров Украины, об этом сегодня на совещании премьер-министра Дениса Шмыгаля с руководством Фонда госимущества сообщили представители ФГИУ.

"От малой приватизации в этом году в госбюджет поступило 1,9 миллиарда гривень. До конца 2020 года эта сумма увеличится до 2,3 миллиарда гривень", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, премьер-министр поручил Министерству финансов, Государственной налоговой службе и Фонду госимущества отработать реструктуризацию налоговых долгов предприятий, подлежащих приватизации, что позволит повысить ее эффективность.

По словам Шмыгаля, правительство поддерживает передачу управления госпредприятиями с целью сокращения участия государства в экономике нашей страны.

"Правительство поддерживает приватизацию государственных предприятий и продолжает держать курс на сокращение участия государства в экономике. Это одна из тридцати инициатив векторов развития, которые мы представили вместе с аудитом. Реформа приватизации - это максимальная передача управления государственными предприятиями, чтобы они работали в рыночной экономике без влияния государства", - цитирует пресс-служба премьер-министра.

Согласно сообщению, Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства в ближайшее время подготовить законопроект о возобновлении проведения аукционов для большой приватизации.

Что этому предшествовало

Министерство цифровой трансформации и Фонд госимущества Украины 5 ноября подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий совместную работу ведомств над улучшением доступа бизнеса к информации о вакантных предложениях для аренды или приватизации государственного имущества.

По информации ФГИУ, госбюджет в 2019 году получил от малой приватизации 550 миллионов гривень. Всего было продано более 300 объектов.

Справка УНИАН

Малой приватизацией называют продажу государственных и коммунальных предприятий, объектов недвижимости, земельных участков, стоимость которых не превышает 250 миллионов гривень.

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Автор: УНИАН