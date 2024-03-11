Курс гривны к евро установлен на уровне 41,96 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 12 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,38 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 24 копейки по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 41,96 грн/евро, то есть гривня ослабла на 26 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 38,39/38,43 грн/долл., евро - 41,96/41,98 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 5 копеек - до 38,50 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,40 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 15 копеек и составляет 42,20 грн/евро (курс продажи - 42,05 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 8 марта, вырос на 10 копеек и составляет 38,55 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 42,15 грн за евро.

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