Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,46 грн, евро – 42,19 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 8 марта, вырос на 10 копеек и составляет 38,55 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 42,15 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,95 грн, евро – по курсу 41,15 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 38,46 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также неизменен – 42,19 грн.

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Аналитик Алексей Козырев отмечал, что на наличном рынке еще будет ощущаться "эффект 8 марта", что позволит некоторым финансистам пытаться занижать курсы приема валюты у населения, оставляя курс продажи при этом на среднерыночном уровне.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что на этой неделе, с 11 по 15 марта, вполне возможны поочередные периоды роста и уменьшения валютных курсов, однако такие изменения вряд ли кого-то удивят, ведь они будут ожидаемыми и незначительными.

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