НБУ постепенно увеличивает колебания курса гривни и может перейти к его дальнейшему ослаблению.

Национальный банк на прошлой неделе ослабил официальный курс гривни после трех недель его укрепления. Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU.

Отмечается, что дефицит валюты уменьшился на прошлой неделе до минимума шести недель. В целом чистая покупка валюты уменьшилась на 23%, до $321 млн. Определяющим было уменьшение вдвое чистой покупки валюты в розничном сегменте - до $115 млн. Валютные интервенции национального банка выросли на 6% - НБУ продал из резервов $545 млн.

"При относительно спокойной ситуации на валютном рынке НБУ ослабил официальный курс гривни на 0,7% до 41,51 грн/долл. по итогам недели. Наличная стоимость доллара США в системно важных банках по итогам недели выросла до 41,2-41,7 грн/долл., или почти на 0,5%", - говорится в сообщении.

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Динамика курса в течение прошлой недели демонстрирует, что НБУ постепенно увеличивает колебания курса гривни и может перейти к его дальнейшему ослаблению, считают специалисты.

"Длительное сохранение гривни крепкой может оказаться неоправданным и рискованным при негативном развитии ситуации с международной помощью, особенно если переговоры о прекращении войны затянутся или не дадут положительного результата", - отметили аналитики.

Курс валют - последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 18 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,44 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек.

Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 45,16 гривни за один евро, то есть гривня выросла также на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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