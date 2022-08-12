По мнению эксперта, кур доллара будет колебаться в диапазоне 39 – 41 грн/долл.

В ближайшую неделю курс доллара в Украине будет колебаться. При этом оснований говорить о существенном падении гривни на данный момент нет.

Такое мнение высказала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, передает 24 канал.

"На мой взгляд, он будет колебаться в диапазоне 39 – 41 гривны за доллар", – отметила она.

По ее словам, как и раньше сейчас на рынок оказывают влияние в основном психологические факторы. В обществе дискутируют по поводу установления 10% сбора на импорт, что в какой-то степени усиливает спрос на валюту со стороны импортеров, пытающихся ускорить контрактование новых партий товаров.

Эксперт прогнозирует, что данный фактор какое-то время продолжит оказывать влияние на валютный рынок. Как следствие – украинцы будут наблюдать колебания курса.

Напомним, 21 июля НБУ повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл. Уже через несколько часов после решения Нацбанка ослабить официальный курс гривны, наличный курс резко пошел вниз.

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