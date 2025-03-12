Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, а евро - 45,66 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 12 марта, подорожал на 10 копеек и составляет 41,65 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос сразу на 30 копеек и составляет 45,45 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а евро - по курсу 44,45 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду остался неизменным на уровне 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 11 марта, подорожал на 20 копеек и составил 45,66 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 12 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,41 грн/долл., то есть гривня ослабла на 12 копеек. Относительно европейской валюты гривня также продолжила падение: официальный курс евро на среду установлен на уровне 45,21 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 44 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

В свою очередь начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в своем прогнозе для УНИАН отметил, что текущее состояние валютного рынка относительно стабильное, а курс доллара на этой неделе ожидался в пределах 41,4 - 42 гривни за доллар на наличном рынке.

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