Новые банкноты номиналом 1 миллион суверенных боливаров (53 цента США) начнут вводиться в обращение уже с 8 марта 2021 года.

В Венесуэле на фоне гиперинфляции введут в обращение банкноты крупного номинала. Страна уже почти три года находится в очень тяжелом социально-экономическом кризисе.

Читайте такжеЗолотовалютные резервы Венесуэлы упали до рекордного минимума за последние 50 летОб этом сообщает Deutsche Welle.

В частности, в стране будут использоваться новые банкноты номиналом 200 тысяч, 500 тысяч и 1 миллион боливаров.

На сайте Центробанка Венесуэлы сообщается, что новые банкноты номиналом 200 тысяч (0,11 доллара США), 500 тысяч ($0,27) и 1 миллион суверенных боливаров ($0,53) начнут постепенно вводиться в обращение от 8 марта 2021 года.

Отмечается, что Венесуэла уже почти три года находится в состоянии тяжелого социально-экономического кризиса. По итогам 2018 года инфляция в стране составила 1,7 миллиона процента, а в 2019-м - более 9585 процентов.

В качестве одной из мер укрепления экономики, власти страны ввели новую валюту - суверенный боливар, однако и его курс сильно упал: сейчас 1 доллар США стоит более 1,8 миллиона боливаров.

В феврале 2020 года Bloomberg сообщил, что печатать новые банкноты для Венесуэлы будет российская компания Гознак, к тому же планируется выпустить 300 миллионов новых банкнот номиналом от 10 тысяч до 50 тысяч суверенных боливаров. В самой российской компании отказались комментировать это сообщение.

Что этому предшествовало

В Венесуэле продолжается гуманитарный кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, которая со своей стороны привела к политическому кризису.

В январе 2019 года глава парламента Хуан Гуайдо, который представляет оппозицию, объявил себя временным президентом. Около полусотни государств, среди которых и Германия, признали его в этой роли.

В то же время глава Венесуэлы Николас Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, его легитимность, в частности, признают Россия, Китай и Куба.

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Автор: УНИАН