По словам премьера, со следующей недели правительство начинает активно работать над практическим планом мероприятий, предложенных группой экспертов.

Кабинет министров разрабатывает комплекс мер, которые позволят ускорить экономическое восстановление в Украине.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство уже разрабатывает комплекс мер, которые позволят ускорить экономическое восстановление. В частности, это программы по поддержке бизнеса, приватизация государственных предприятий, стимулирование потребительского спроса. Со следующей недели начинаем активно работать над практическим планом мероприятий, предложенных группой экспертов", - написал он.

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценило падение ВВП Украины в первом полугодии 2020 года в 6,5%, в том числе во втором квартале – в 11%.

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает дефицит в 6% валового внутреннего продукта.

Макроэкономический прогноз предполагает, что валовой внутренний продукт Украины в 2021 году вырастет на 4,6% после ожидаемого падения на 4,8% по итогам этого года.

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Автор: Дмитрий Шварц