При этом министр не смог назвать точную дату визита миссии МВФ в Украину.

Министерство финансов планирует получить второй транш по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом до конца текущего года.

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Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление министра финансов Сергея Марченко.

"У Министерства финансов других сценариев нет. Мы закладывали эти средства в бюджет, и мы ожидаем, что нам удастся получить эти средства до конца года, мы делам все возможное для этого", - сказал он.

При этом министр опроверг заявления некоторых политиков о том, что второй транш Украина получит в декабре. По его словам, сейчас ведутся переговоры относительно того, чтобы миссия осуществила "визит" в нашу страну в онлайн-режиме, чтобы провести пересмотр программы.

"Даты сейчас никто назвать не может. Я думаю, что в этой стране никто эту дату не может назвать, кроме самой миссии и представителей миссии", - сказал Марченко.

Что этому предшествовало

9 июня Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой 18-месячной программы сотрудничества Украины и Фонда в размере 2,1 миллиарда долларов.

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Автор: Дмитрий Шварц