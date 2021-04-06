Предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина, получат единовременную материальную выплату.

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Читайте такжеРазумков подписал закон о выплате компенсации "ФОПам" из "красной" зоныОб этом сообщила пресс-служба главы государства.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Что предусматривает закон

Согласно закону, физические лица - предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в «красных» зонах, получат из государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8 тысяч гривен.

Кроме гарантированной государством помощи, ФЛП и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

Материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг «Дія».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко