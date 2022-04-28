Люди такой категории могут безотлагательно забрать свои пенсии при любой возможности.

Для людей с временно оккупированных территорий существует два механизма и три способа получить свои пенсионные выплаты.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная в эфире информационного марафона.

"Есть две категории людей. Те, которые проживали на оккупированных территориях, или где были боевые действия и переместились. И для них мы давно сделали три способа получить пенсию: через "Укрпочту", через "Ощадбанк" без открытия счета и на банковский счет, так как человек ранее получал", - рассказала она.

При этом Лазебная подчеркнула, что люди, которые остались проживать на временно оккупированной территории, смогут безотлагательно забрать свои пенсии при любой возможности.

"За два месяца войны мы увидели, что люди часто не переезжали с оккупированных территорий, остаются там проживать. И, конечно, не имеют возможности получить свои пенсии. Особенно те люди страдают, которые привыкли получать их с доставкой почтальоном на дом. Именно для таких людей правительство 26 апреля приняло решение начислять всю сумму пенсии на счета, открытые в "Ощадбанке". Пенсионеры смогут безотлагательно забрать свои средства при любой возможности", - отметила министр.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства социальной политики, после мартовской индексации на 14% средний размер пенсий в Украине составляет 4 тыс. 400 грн.

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