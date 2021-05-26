Штрафы будут составлять 25-50% от суммы нарушения.

Кабинет министров выступает за введение дополнительных штрафов за нарушение валютного законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление «Об утверждении порядка применения налоговыми органами мер воздействия в виде штрафных санкций к юридическим лицам (кроме уполномоченных учреждений) за нарушение требований валютного законодательства» одобрено на сегодняшнем заседании правительства.

Читайте такжеВ Украине дорожает доллар: обменники

Согласно документу, налоговые органы будут применять меры воздействия в виде штрафных санкций за каждый вид нарушения требований валютного законодательства, установленных законом и (или) определенными нормативно-правовыми актами Национального банка.

В частности, налоговые органы будут применять штрафные санкции в размере 25% от суммы операции, проведенной с нарушением валютного законодательства.

Аналогичные действия, совершенные повторно юридическим лицом (кроме уполномоченных учреждений), к которому в течение года был применен штраф за такое нарушение, влекут наложение штрафа (штрафной санкции) в размере 50% от суммы сделки.

Письменные предупреждения

Ранее Национальный банк Украины применил меры воздействия за нарушение порядка валютно-обменных операций в виде письменных предупреждений к семи небанковским финансовым учреждениям.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий