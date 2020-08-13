Зеленский подписал закон о привлечении инвестиций

Закон устраняет ряд проблем, которые мешали полноценному функционированию и дальнейшему развитию рынков капитала в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощении привлечения инвестиций и внедрении новых финансовых инструментов.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Читайте такжеРада одобрила президентский законопроект об «инвестиционных нянях»

Что изменится

Закон устраняет ряд проблем, которые мешали полноценному функционированию и дальнейшему развитию рынков капитала в Украине. Он излагает в новой редакции законы «О ценных бумагах и фондовом рынке» (новое название — закон «О рынках капитала и организованных товарных рынках») и «О товарной бирже» (новое название — закон «О товарных биржах»), а также вносит изменения в Гражданский, Хозяйственный и Уголовный кодексы, Кодекс Украины по процедурам банкротства и в другие законодательные акты.

В законе комплексно урегулируются вопросы функционирования рынков деривативных (производных) финансовых инструментов, рынков капитала и организованных товарных рынков, а также развития их инфраструктуры.

Защита прав владельцев облигаций

«Этот закон унифицирует подход к организации торговли активами на товарных рынках с целью обеспечения прозрачности цен, которые формируются на таких рынках, и предотвращения манипулирования на них. Документ расширяет перечень финансовых инструментов путем отнесения инструментов денежного рынка к финансовым инструментам, а также внедрения новых видов ценных бумаг — депозитных сертификатов банка, зеленых облигаций, опционных сертификатов, депозитарных расписок. В законе предусмотрено урегулирование отношений, возникающих при размещении и обращении ценных бумаг, заключения и выполнения деривативных контрактов и сделок с ними», — объяснили в Офисе президента.

Также обеспечивается защита прав владельцев облигаций, в том числе путем предусмотрения института собрания держателей облигаций и коллективного представителя владельцев корпоративных облигаций.

Обязательства перед клиентами

Кроме этого, документ содержит перечень и описание видов профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках, описание требований, устанавливаемых к профессиональным участникам и к их деятельности, в частности обязательства перед клиентами.

Хронология событий

Украина взяла на себя обязательство принять этот закон до конца июня в рамках меморандума с Международным валютным фондом по текущей программе stand by. Рада окончательно приняла его 19 июня, а спикер подписал 27 июля.

Ранее, 17 октября 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект №2284 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов.

19 декабря 2019 года Рада одобрила законопроект об упрощении привлечения инвестиций.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram