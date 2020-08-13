Зеленский подписал закон о привлечении инвестиций
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощении привлечения инвестиций и внедрении новых финансовых инструментов.
Об этом сообщается на сайте главы государства.
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Что изменится
Закон устраняет ряд проблем, которые мешали полноценному функционированию и дальнейшему развитию рынков капитала в Украине. Он излагает в новой редакции законы «О ценных бумагах и фондовом рынке» (новое название — закон «О рынках капитала и организованных товарных рынках») и «О товарной бирже» (новое название — закон «О товарных биржах»), а также вносит изменения в Гражданский, Хозяйственный и Уголовный кодексы, Кодекс Украины по процедурам банкротства и в другие законодательные акты.
В законе комплексно урегулируются вопросы функционирования рынков деривативных (производных) финансовых инструментов, рынков капитала и организованных товарных рынков, а также развития их инфраструктуры.
Защита прав владельцев облигаций
«Этот закон унифицирует подход к организации торговли активами на товарных рынках с целью обеспечения прозрачности цен, которые формируются на таких рынках, и предотвращения манипулирования на них. Документ расширяет перечень финансовых инструментов путем отнесения инструментов денежного рынка к финансовым инструментам, а также внедрения новых видов ценных бумаг — депозитных сертификатов банка, зеленых облигаций, опционных сертификатов, депозитарных расписок. В законе предусмотрено урегулирование отношений, возникающих при размещении и обращении ценных бумаг, заключения и выполнения деривативных контрактов и сделок с ними», — объяснили в Офисе президента.
Также обеспечивается защита прав владельцев облигаций, в том числе путем предусмотрения института собрания держателей облигаций и коллективного представителя владельцев корпоративных облигаций.
Обязательства перед клиентами
Кроме этого, документ содержит перечень и описание видов профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках, описание требований, устанавливаемых к профессиональным участникам и к их деятельности, в частности обязательства перед клиентами.
Хронология событий
- Украина взяла на себя обязательство принять этот закон до конца июня в рамках меморандума с Международным валютным фондом по текущей программе stand by. Рада окончательно приняла его 19 июня, а спикер подписал 27 июля.
- Ранее, 17 октября 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект №2284 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов.
- 19 декабря 2019 года Рада одобрила законопроект об упрощении привлечения инвестиций.
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