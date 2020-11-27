Текущие объемы вложений снизились на 35,5% с начала года.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам недели вырос на 0,2%, или на 156,8 миллиона гривень - до 74,662 миллиарда гривень.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, текущая доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины осталась на уровне 8,3%, а по сравнению с началом года объемы вложений снизились на 41,1 миллиарда гривень, или на 35,5%.

Что этому предшествовало

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 миллиардов гривень, или в 18 раз, - до 115,8 миллиарда гривень.

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Автор: Екатерина Жирий