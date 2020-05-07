Госисполнитель хочет взыскать с "ПриватБанка" $250 миллионов в пользу семьи Суркисов

«ПриватБанк» обратился к правоохранителям и министру юстиции, чтобы получить оценку этих действий.

Крупнейший банк Украины «ПриватБанк» 5 мая получил от государственного исполнителя Печерского отдела государственной исполнительной службы Министерства юстиции четыре новых постановления об открытии исполнительного производства о взыскании с банка в пользу семьи Суркисов $250 млн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Читайте такжеПочти 16 миллиардов: прибыль банков в первом квартале выросла на четверть

Согласно сообщению, «ПриватБанк» обратился к правоохранителям и министру юстиции, чтобы получить оценку этих действий.

Новые постановления касаются принудительного исполнения «ПриватБанком» постановления Печерского районного суда от 09.02.2017 об обеспечении иска по делу № 757/7499/17-ц и выплату компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США за прекращенными еще в декабре 2016 года депозитными договорами, обязательства по которым были обменены на акции допэмиссии «ПриватБанка» во время национализации (bail in).

“По странному стечению обстоятельств, несмотря на существование автоматизированной системы распределения дел, все исполнительные производства были открыты тем же государственным исполнителем Печерского ОГИС Минюста, что обратился в Печерский райсуд за разъяснением решения 2017 года. Определенные действия именно этого исполнителя стали основанием для многочисленных жалоб «ПриватБанка», которые до сих пор проигнорированы”, - сказано в сообщении банка.

Напомним, 15 июня 2020 года Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение дела № 826/20221/16 по иску семьи Суркисов об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с АО КБ "ПриватБанк" лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов на акции допэмиссии «ПриватБанка» (bail in) и взыскании с государственного «ПриватБанка» 1 миллиарда гривень.

Выводы Большой Палаты Верховного Суда по данному делу будут непосредственно влиять на исход всех дел, связанных с обжалованием национализации «ПриватБанка».

Как сообщал УНИАН,15 апреля Апелляционный суд Киева отклонил жалобу «ПриватБанка» на решение Печерского райсуда о фактическом взыскании с банка $250 млн в пользу Суркисов. В Минюсте тогда заявили, что оснований для взыскания нет.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.