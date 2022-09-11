Уже 15 сентября правительство должно подать в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2023 год, после чего начнется непосредственная работа над созданием главного финансового документа страны.

Итогом этого процесса должно стать хотя бы примерное видение того, как будет жить Украина в следующие двенадцать месяцев в условиях войны, ведь сегодня страна фактически живет от месяца к месяцу, а Кабмин вынужден в авральном режиме искать средства на латание дыр, которые возникают.

Исходя из последних заявлений президента Зеленского и других топ-чиновников, премьеру Шмыгалю придется решить немалый клубок противоречий, чтобы свести баланс на следующий год.

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Все прекрасно понимают, что главным приоритетом на 2023-й останется финансовая поддержка армии. Ожидаемо, что президент Зеленский в своем недавнем обращении назвал сектор безопасности и обороны приоритетом номер один, на который в следующем году направят более 1 триллиона гривень. Это – около 25 миллиардов долларов (по текущему курсу). И это не вызывает никаких вопросов – кроме того, откуда их взять.

Ну, пусть. Но, в то же время, другим важным приоритетом тот же президент назвал социальные обязательства. По словам главы государства, Кабмин должен в 2023 году обеспечить индексацию пенсий для всех пенсионеров. А ведь увеличение выплат в условиях полумертвой экономики почти неизбежно приведет к новой волне инфляции и обесцениванию гривни (что может превратить этот триллион для армии в значительно меньшую сумму в долларе). Но, в то же время, отказ от индексации при текущих ценах поставит сотни тысяч украинцев за черту бедности. Дилемма, да?

В Украине установлен мораторий на поднятие большинства коммунальных тарифов до конца войны

А еще одним важным направлением расходной части грядущего госбюджета станет поддержка жилищно-коммунальной сферы. На сегодня в Украине установлен мораторий на поднятие большинства коммунальных тарифов до конца войны, хотя ни рыночным реалиям, ни курса гривни эти тарифы давно не отвечают.

А это несоответствие ставит два вызова, ответы на которые авторы будущего госбюджета должны найти.

Первый-с чего компенсировать коммунальным предприятиям и Нафтогазу потери из-за сдерживания роста цен на их услуги? Если средств на это не найдутся, украинцам стоит готовиться к сногсшибательному росту цифр в платежках.

Второй, поскольку большинство экспертов прогнозируют продолжение войны в течение значительной части следующего года, в проекте бюджета должно быть отражено видение того, как государство будет проходить не только январь-февраль этой зимы, но и отопительный сезон 2023-2024 годов. Поскольку невозможно предсказать, будет ли в следующем году в Европе природный газ продаваться по приемлемой для нас цене и в достаточном объеме (и будет ли вообще), правительству нужно уже сейчас работать над стимулированием собственной газодобычи – например, из-за удешевления лицензий и сборов за недропользование, или (немного фантастический, но, в целом, реалистичный вариант) – инвестировать в разработку сланцевого месторождения газа на Ивано-Франковщине. Иначе – следующая зима может оказаться еще сложнее той, которая ждет нас через два месяца.

Фактически, расходы частично очерчены. Но теперь правительство должно ответить-где взять поступления? Очевидно, без помощи союзников и международных партнеров выполнить бюджет-23 не удастся – и эта помощь сразу будет заложена в Госбюджет-2023. Это рискованно (а вдруг не дадут денег?) – и выбора просто нет.

С начала российского вторжения Украина уже сократила расходы всех органов власти на 10%

Несмотря на этот риск и то, что карманы западных доноров не бездонные, государство также сокращать финансирование всех направлений, которые определят "второстепенными". Так, например, по словам президента, правительство должно представить программу сокращения расходов на госпредприятия, госаппарат и институты, которые не отвечают потребностям военного времени. С начала российского вторжения Украина уже сократила расходы всех органов власти на 10%. Бюджетникам не позавидуешь: по словам министра финансов Сергея Марченко, примерно на столько же планируется сократить расходы госорганов и в 2023-м.

Кроме этого, в Украине с начала войны были запрещены капитальные расходы, а бюджетные средства направлялись только на восстановление поврежденной инфраструктуры. "Большую стройку "поставили на большую паузу, заменив ее" скромными ремонтами" – и здесь интересно, Какие объекты инфраструктуры Кабмин предложит восстанавливать в первую очередь. Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что только на первый этап быстрого восстановления Украине необходимо 17 миллиардов долларов, из которых 3,4 миллиарда надо выделить уже сейчас, в 2022 году. Откуда их взять – почитаем в проекте бюджета.

В своем выступлении по проекту государственной сметы Зеленский также говорил об активизации экономики. По его словам, речь идет как о программе кредитования "5-7-9", так и о "других программах и решениях, которые должны помочь бизнесу работать". Судя по всему, нас может ожидать расширение проекта "еробота", в рамках которого украинцам выдаются гранты на начало своего дела или на расширение производства. Это – тоже затраты, на которые пока что нет где взять, но они, теоретически, быстро вернутся государству в виде налогов.

Итак, где брать деньги, которых нет? Премьер Шмигаль уже заявил, что в 2023 году Украине потребуется (читай – правительство будет просить) 12 миллиардов евро поддержки от Евросоюза. Их власти и планируют направить на покрытие дефицита бюджета. Однако здесь возникает другой вопрос-тот дефицит уже сейчас ежемесячно составляет около $5 миллиардов (то есть, при сохранении текущего положения дел, это минимум 60 миллиардов на следующий год). Возможно, глава Кабмина раскрывает пока не все карты, а также следует упомянуть – в правительстве неоднократно заявляли, что планируют открыть новую длительную программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

Еще премьер ранее анонсировал создание Фонда оперативного восстановления в рамках бюджета, куда международные доноры смогут направлять средства на поддержку Украины – но пока не видно очереди из желающих его наполнять.

По всей вероятности, правительство уже сейчас предложит какие-то неочевидные рецепты увеличения собственных поступлений в бюджет.

Чиновники (надеемся) прекрасно понимают, что одни только надежды на финансовую помощь цивилизованного мира ни к чему хорошему не приведут, ведь сегодня экономические трудности переживает каждая страна Евросоюза, и тезис об "усталости от войны" все чаще звучит в мировых СМИ. Поэтому, вполне вероятно, правительство уже сейчас предложит какие-то неочевидные рецепты увеличения собственных поступлений в бюджет. Это точно не должны быть одни лишь военные облигации или так называемая печать денег, которая приведет к колоссальному росту темпов инфляции.

Возможно, настало время для проведения налоговой реформы. Министр финансов Сергей Марченко пока выступал против изменений в налогообложении, хотя и выразил готовность обсудить предложения подкреплены расчетами. В то же время, заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма активно продвигает концепцию так называемой налоговой реформы "10-10-10" (10 процентов – налог на прибыль, 10 процентов – налог на доходы физлиц и 10 процентов – налог на добавленную стоимость). Правда, чтобы проводить радикальные налоговые реформы в текущей ситуации, видимо, надо быть смелым за Залужного – поэтому, не факт, что правительство на них согласится.

Однако изменения могут коснуться ставок различных сборов, например, акциза на топливо, "налога на роскошь" (за "лишние" квадратные метры жилой недвижимости в собственности и прочее). И, хоть недавно Кабмин отказался от идеи ввести новый сбор на импорт, однако, возможно, эта идея найдет свое продолжение в той или иной форме в следующем году.

Где взять деньги – вопрос, к которому раз за разом будут возвращаться чиновники и депутаты, верстая и голосуя будущую смету, которая, по прогнозу главы Минфина, будет "чрезвычайно жесткой". Надеемся, что Шмыгалю и его команде найти ответ на него удастся. По крайней мере, успехи ВСУ последних дней должны вдохновлять государственных финансистов.

Дмитрий Шварц