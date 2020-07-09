Расходы Фонда соцстрахования на ежемесячные страховые выплаты выросли на 300 миллионов гривень

Средний размер страховой выплаты по итогам первого полугодия составил 3759 гривнень.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) в январе-июне 2020 года направил почти 4,4 млрд грн на ежемесячные страховые выплаты для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний или членов их семей в случае смерти пострадавшего, что на 0,3 млрд грн, или 17,6%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе ФССУ, выплаты ежемесячно финансировались для около 204 тыс. человек. Средний размер страховой выплаты по итогам первого полугодия составил 3759,8 грн против 3318,7 грн за шесть месяцев 2019 года, то есть вырос на 13,3%.

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«Увеличение сумм выплат связано, в частности, с проведением с 01 марта 2020 года пересчета, согласно которому ежемесячные страховые выплаты пострадавшим и членам их семей выросли на 11%», - говорится в сообщении.

В фонде отметили, что ежемесячная страховая выплата назначается пострадавшему в случае частичной или полной потери трудоспособности и компенсирует утраченный заработок или его часть в соответствии с определенной медико-социальной экспертной комиссией степенью нетрудоспособности.

Как сообщал УНИАН, ранее Фонд социального страхования сообщил об увеличении размера единовременных страховых выплат в связи с плановым увеличением с 1 июля прожиточного минимума для трудоспособных лиц с 2102 гривен до 2197 гривен.

В частности, с 1 июля 2020 года размер помощи для пострадавших в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности составляет до 37 349 грн (максимально 17 размеров прожиточного минимума при 100% утраты трудоспособности); для семьи в случае смерти пострадавшего - до 219 700 грн (100 размеров прожиточного минимума); иждивенцу в случае смерти пострадавшего - до 43 940 грн (20 размеров прожиточного минимума).

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