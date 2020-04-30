Сможем ли переводить деньги с карты на карту? Что несут украинцам новые правила финмониторинга

Вступление 28 апреля в силу принятого несколько месяцев назад Верховной Радой закона, который окрестили законом о финансовом мониторинге, стал одним из самых обсуждаемых событий последней недели апреля.

Новые правила вызвали большой ажиотаж как среди простых украинцев, так и среди представителей бизнеса, ведь расчеты и переводы с помощью банковских карт прочно вошли в повседневную жизнь: люди оплачивают товары и услуги, коммуналку, переводят средства родственникам. А нормы нового закона предусматривают значительные изменения, касающиеся как сумм переводов, так и процедур их осуществления.

В связи с таким резонансом Национальный банк Украины неоднократно проводил разъяснения всех нюансов, связанных с этим нововведением.

Прежде всего, стоит отметить, что закон, которым предусмотрены изменения, называется «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения». И новые правила финансового мониторинга, введенные с целью адаптации национального законодательства к требованиям FATFи Евросоюза, это один из способов борьбы с незаконными операциями.

Новации резонансного закона

Принятый еще в конце 2019 года Верховной Радой по инициативе бывшего тогда премьер-министром Алексея Гончарука закон, в частности, предусматривает переход к применению субъектами первичного финансового мониторинга – банками и небанковскими финансовыми учреждениями - риск-ориентированного подхода, где учитываются критерии риска, которые связаны с его клиентами.

Таким образом, банки смогут определять подозрительные операции, исходя из имеющейся у них информации о каждом конкретном клиенте, например, нехарактерных для клиента сумм. Такой подход заменит тотальный контроль финансовых операций и поможет уменьшить бюрократические процедуры при идентификации и верификации клиента.

По словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, риск-ориентированный подход принесет серьезное облегчение банкам.

«Банки жаловались, что предыдущее законодательство не различало клиентов по степени риска. Многие простые граждане были обязаны нести кучу бумаг... Теперь банки сами могут поделить клиентов на категории, и клиенты с низкой степенью риска не должны подтверждать свое финансовое состояние», - сказала Рожкова.

Кроме того, закон предусматривает увеличение суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, со 150 тысяч гривен до 400 тысяч гривен с одновременным уменьшением количества признаков таких финансовых операций с семнадцати до четырех.

Это, в частности, операции, один из участников которой (или банк такого участника) находится в государстве, не выполняющем рекомендации международных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, операции публичных деятелей, финансовые операции с наличными, а также перевод средств за границу, в том числе, в страны, которые относятся к оффшорным зонам.

Серьезным новшеством нового закона стала удаленная идентификация. Теперь клиентам не обязательно посещать банковские учреждения для открытия счета или предоставления какой-либо информации о себе, что особенно актуально в период эпидемии коронавируса и карантина. В частности, банки смогут использовать систему BankID НБУ и квалифицированную электронную подпись, либо проводить видеоидентификацию.

«Важный момент – это удаленная идентификация, что важно и для страховых компаний, и для других финансовых учреждений, но у банков есть самый большой потенциал. Самый просто способ для граждан, который не требует электронной цифровой подписи, это видеоидентификация», - отметила Рожкова.

Кроме того, сообщила представитель Нацбанка, с помощью системы BankID станет возможной процедура дублирования информации из одного банка, в котором обслуживается клиент, в другой. Таким образом, если вы хотите открыть счет еще в одном банке, и он подключен к системе BankID, вам не придется предоставлять документы по всему списку – банк сможет воспользоваться информацией о вас, предоставленной ранее другому банку.

Так ли страшна идентификация?

Таким образом, основной задачей нового закона является выявление рисковых, необычных операций клиентов и применение санкций, если эти операции имеют признаки нарушения законодательства.

Почему же это вызвало такой большой общественный резонанс? Дело в том, что новые нормы предусматривают обязательную идентификацию при переводе средств в сумме, превышающей пять тысяч гривен, а в некоторых случаях – необходимость подтверждения происхождения доходов. И большинство украинцев решили, что теперь при любой операции, будь то оплата товара, пополнение своей карты или карты родственника, погашение кредита, необходимо будет предъявлять справку о происхождении средств, а привычные переводы между картами будут невозможны.Однако на деле все оказалось не так страшно.

Директор департамента платежных систем НБУ Алексей Шабан развеял многие мифы относительно новых правил проведения финансовых операций. В частности, он объяснил, что при осуществлении операций с банковскими картами, включая перевод более пятитысяч гривен, владельцам карт не нужно проходить никаких дополнительных процедур идентификации.

«Безналичные переводы не будут иметь никаких ограничений, дробить платежи не нужно. Владельцы карты-отправителя и карты-получателя уже идентифицированы банками. У банков есть информация о владельцах карт, они знают свойственные вам объемы операций. На основании таких операций не будут возникать дополнительные вопросы у банков», - сказал Шабан.

По его словам, банки располагают информацией о каждом владельце счета, знают привычные операции по истории его платежей, имеют информацию, которую он сам предоставил банку, открывая счет. Кроме того, обычные операции граждан на небольшие суммы не являются объектом финансового мониторинга. Ведь это - низкорисковые операции, банк их не будет тщательно проверять. Зато новый закон смещает акцент на анализ рисковых и крупномасштабных операций на сумму свыше 400 тысяч гривен.

Что касается необходимости справки о происхождении средств при осуществлении операций на сумму более пяти тысяч гривен, то директор департамента платежных систем Нацбанка заверил, что она не нужна.

«Закон ничего не меняет в принципах требования документов о происхождении средств. В данной ситуации нет необходимости изучения банком информации о происхождении средств, паспорта для проведения такой операции будет достаточно. Это касается не только перевода денег, а и пополнения своей карты, оплаты товаров и услуг», - подчеркнул Шабан.

Покупки в Интернет-магазинах, переводы на валютные счета, SWIFT-переводы – все это не требует дополнительных процедур верификации при сумме свыше пяти тысяч гривен, так как оплата товара картой в Интернете, равно как и наличие уже открытого счета, означает идентификацию клиента банком.

Идентификация плательщика действительно нужна при операциях с наличными, например, пополнении карты с помощью терминала самообслуживания либо через кассу банка. И здесь проблемы легко решаются, если терминал может обеспечить верификацию плательщика, то есть оборудован устройством для считывания данных платежной карты. А в кассе банка такая операция возможна просто при предъявлении паспорта.

Если же терминалы не оснащены считывателями карт, то операции будут ограничены суммой в пять тысяч гривен. Но, по мнению Екатерины Рожковой, это не должно создать неудобств клиентам.

«По статистике средняя операция терминала агента банка не превышает 600 гривен, а средний чек операции в терминале небанковского финансового учреждения - 120 гривен», - отметила замглавы НБУ.

Кому действительно понадобится идентификация по новым правилам, так это владельцам электронных кошельков, которые самостоятельно открывают их, чтобы осуществлять по ним различные операции: покупать товары, платить за услуги.

«Таких пользователей финансовые учреждения должны будут до конца года идентифицировать и верифицировать. Обычно для этого нужен будет их паспорт и идентификационный код. Операции через такие кошельки будут лимитированными, и если клиент будет придерживаться этих лимитов, он сможет пройти упрощенную идентификацию», - подчеркнул Алексей Шабан.

Таким образом, клиенты банков и бизнесмены могут спать спокойно – особых неудобств при совершении привычных операций, покупок и переводов денег, законодательные новшества не привнесли. Зато более пристальное внимание будет уделяться крупномасштабным рисковым операциям, что должно усложнить жизнь нарушителям законодательства. А поможет ли это побороть отмывание преступных доходов, покажет время.

Екатерина Жирий