Whitebit биржа дополнила стандартные инструменты своими особенностями, умея использовать которые, можно купить монеты, предварительно получив представление о текущем тренде и не только.

Базовые знания об инвестициях в биткоин и другие криптовалюты с помощью специальных инструментов, которые предоставляет вайтбит биржа. Как использовать их, чтобы не совершать ошибок на торгах.

Подготовка к первым торгам

Каждая биржа криптовалют в той или иной степени – помощник в составлении авторского прогноза криптовалют. Инструментарий площадки где-то шире, где-то – уже. Whitebit биржа дополнила стандартные инструменты своими особенностями, умея использовать которые, можно купить монеты, предварительно получив представление о текущем тренде и не только.

Окно "Рынок". Состоит из нескольких столбцов. Автоматически отображает все торговые пары, которые есть на whitebit ru. Также можно осуществить поиск конкретной пары либо отсортировать на те, что торгуются с фиатом или стейблкоинами.

Здесь white bit добавила специальную сортировку: в окне рынка отражается цена криптовалют на текущий момент, изменение стоимости в процентном соотношении и, что крайне важно – объем.

Показатель объема полезен для понимания, насколько ликвиден актив на whitebit. Высокий демонстрирует, что на whitebit markets много продавцов и покупателей. Значит, купить криптовалюту или продать актив можно быстро и по справедливой/адекватной цене.

Биржевой стакан. Делится на биды и аски. Аски выделены красным, это актуальные предложения на продажу, биды – зеленым, запросы на покупку.

Анализ биржевого стакана поможет оценить соотношение спроса и предложения. Как правило, превалирующее большинство заявок на продажу говорит о том, что цена какое-то время будет снижаться (предложение выше спроса). Когда больше покупают, чем продают – вероятно, стоимость актива будет увеличиваться или уже увеличивается (спрос превышает предложение).

Важно знать: все заявки по ордерам, кроме Market order, попадают в стакан.

История торгов. В окне отображаются все завершенные ордера на покупку или продажу криптовалюты с указанием количества, времени совершения сделки, а также цены закрытия и открытия.

История поможет определить, какие сейчас на рынке настроения – продавать или покупать. Больше строк, выделенных красным, может означать, что текущим трендом движут медведи, в интересах которых – снизить цену актива. Чаще – с целью впоследствии закупиться на низах. Больше зеленых на покупку может значить, что на рынке – бычий тренд. Следовательно, игроки осуществляют активный трейдинг криптовалют, чтобы поднять цену и впоследствии выгодно продать. Таким образом история, которую предоставляет биржа криптовалюты, поможет не только понять действующий тренд, но и предугадать смену настроений.

Свечной график. Окно, в котором отражаются скомпилированные за определенный промежуток времени заявки на продажу и покупку.

Автоматически на площадках отображаются "японские свечи". Если изучать whitebit отзывы, именно этот вид интервального графика наиболее удобен. В нем индицированы не только объемы сбыта и предложения: тонкие линии, которые идут от тела свечи вверх или вниз, в совокупности с другими данными могут указать на ценовой разворот.

Автор: Иван Бойко