цей матеріал доступний українською

Экономика Украины начала восстанавливаться после коронакризиса - Шмыгаль

23:06, 15 августа 2020
Финансы
111 0
В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться / фото УНИАН

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

«Коронакризис - это не только серьезный удар по медицинским системам стран. Это также одна из крупнейших экономических рецессий за последние 70 лет. Практически все мировые экономики показали стремительный уровень падения ВВП во втором квартале: Испания - 22,1%, Великобритания - 21,7%; Франция - 19%; Германия - 11,7%, Украина - 11,4% , США - 9,5%, Польша - 7,9%», - отметил он.

Читайте такжеЭкономика Евросоюза упала на рекордные 14% - Eurostat

В то же время премьер отметил, что в третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться.

«На это, помимо восстановления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесся со второго квартала на третий из-за погодных условий. Также, согласно прогнозам Минэкономики, в последующие 3 года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно», - добавил он.

Прогнозы по падению экономики

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter