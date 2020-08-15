Экономика Украины начала восстанавливаться после коронакризиса - Шмыгаль

Из-за пандемии ВВП Украины во втором квартале 2020 года снизился до 11,4%.

В третьем квартале текущего года экономика Украины начала восстанавливаться после коронакризиса.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

«Коронакризис - это не только серьезный удар по медицинским системам стран. Это также одна из крупнейших экономических рецессий за последние 70 лет. Практически все мировые экономики показали стремительный уровень падения ВВП во втором квартале: Испания - 22,1%, Великобритания - 21,7%; Франция - 19%; Германия - 11,7%, Украина - 11,4% , США - 9,5%, Польша - 7,9%», - отметил он.

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В то же время премьер отметил, что в третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться.

«На это, помимо восстановления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесся со второго квартала на третий из-за погодных условий. Также, согласно прогнозам Минэкономики, в последующие 3 года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно», - добавил он.

Прогнозы по падению экономики

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в связи с пандемией COVID-19 прогнозирует падение мирового ВВП в 2020 году на 4,6% по сравнению с предыдущим годом.

Министр финансов Украины Сергей Марченко прогнозировал, что экономика Украины по итогам текущего года упадет не более чем на 5%.

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Автор: Виктория Токарева