Курс гривни к евро установлен на уровне 42,02 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 12 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,17 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 15 копеек, по сравнению с сегодняшним показателем.

А вот относительно евро национальная валюта значительно подорожала. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 42,02 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 34 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,20/39,23 грн/долл., евро - 42,05/42,07 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 3 копейки - до 39,38 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,30 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 10 копеек и составляет 42,85 грн/евро (курс продажи - 42,60 грн/евро).

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на следующей неделе валютные изменения на рынке, хоть и незначительные, но будут наблюдаться чуть ли не ежедневно. При этом валютные коридоры на межбанке и наличном рынке, которые сейчас почти одинаковы, не изменятся.

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