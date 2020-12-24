Структура доходов принятого госбюджета свидетельствует о недостаточных стимулах для экономического роста.

Дефицит бюджета на 2021 год на уровне 236-240 миллиардов гривень требует увеличения налоговых поступлений, а не манипуляций с доходами госкомпаний. Помочь может сокращение ставок и реформа администрирования налогов.

Об этом пишет Delo.ua.

Структура доходов принятого госбюджета свидетельствует о недостаточных стимулах для экономического роста. "Сложности с администрированием налогов и их ставки сейчас не благоприятствуют развитию предпринимательства, - утверждает Александр Кучеренко, глава общественной организации "Совет институциональных реформ". - При этом продолжаются попытки пополнить бюджет за счет пошлин на импорт и акцизов. Другие страны делают больший акцент на налогах на прибыль физических лиц и налогах на производство товаров и услуг".

По мнению Николая Катеринчука, экс-нардепа и лидера Европейской партии Украины, налоговое законодательство требует немедленного реформирования не только в вопросе ставок налогов, но и части их администрирования.

"У нас завышенные ставки и это приводит к большой части тенизации экономики. Поэтому фискализация и детенизация не может идти в направлении усиления контроля над субъектами хозяйствования. У нас сейчас падение производства и ВВП, а это лучший момент максимально снизить налоги. Тем более, у нас достаточно стабильная ситуация в аграрном секторе, у нас есть IT, у нас есть, пусть не очень хорошее, но машиностроение. И тут должна прийти на помощь разумная фискальная политика - то, что должно быть сделано в законе об "инвестиционных нянях" нужно подкрепить правильными вещами с налогообложением", - считает он.

Речь идет не только о ставках и администрировании, а об изменении налоговой политики в целом. "Налоговые органы должны быть максимально централизованными по принципу Великобритании или той же Латвии, например. Быть помощником предпринимателя в уплате налогов и не "нависать", - считает Александр Кучеренко. - То же касается налоговых льгот - они должны помогать строить развитую экономику, в которой доминируют не сырьевые компании, а производители товаров и услуг с высокой добавочной стоимостью".

Бизнес должен чувствовать дружелюбное отношение со стороны государства, чтобы видеть свое будущее в Украине и продолжать работать. Иначе трудолюбивые и предприимчивые граждане будут покидать страну, резюмирует автор материала.

Отметим, что Украина перед Новым годом привлечет 350 миллионов долларов на покрытие дефицита бюджета.

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Автор: УНИАН