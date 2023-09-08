В годовом измерении инфляция замедлилась до 8,6%.

Потребительские цены в августе 2023 года, по сравнению с июлем, снизились на 1,4%, но в целом с начала года выросли на 2,5%. Согласно данным Государственной службы статистики, в годовом измерении потребительская инфляция замедлилась до 8,6% (с 11,3% в июле).

"На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 3,7%. Больше всего (на 37,6%) подешевели овощи. На 4,2 - 0,1% снизились цены на фрукты, продукты переработки зерновых, масло, подсолнечное масло, сыры, яйца", - сообщили в Госстате.

В то же время на 2-0,5% выросли цены на сахар, сало, мясо и мясопродукты, хлеб, кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки. Цены на группу "алкогольные напитки и табачные изделия" повысились на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,8%. Одежда и обувь подешевели на 2,3%, в частности, обувь – на 2,8%, одежда – на 1,8%.

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Рост цен (тарифов) на группу "жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" на 0,3% произошел в основном из-за повышения цен на аренду жилья на 2,3%. Цены на транспорт выросли на 3% в основном из-за подорожания топлива и масел на 7,4%.

Прогноз инфляции в Украине

Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу компании Dragon Capital, потребительская инфляция в Украине к концу года может снизиться до 9% в годовом измерении и будет колебаться примерно на таком же уровне в течение 2024 года.

Аналитики отметили, что потребительская инфляция в последние месяцы замедлялась намного быстрее, чем ожидалось. Это было обусловлено рядом факторов, а именно снижением стоимости энергоносителей (бензин и электроэнергия и газ для коммерческих потребителей), улучшением логистики, высоким урожаем некоторых культур (гречихи в 2022 году, картофеля и других овощей в этом году) и снижением инфляционных и девальвационных ожиданий.

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