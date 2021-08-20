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Фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже завершили торги на отметке $134,05/т (870 китайских юаней). Стоимость сырья всего за сутки рухнула почти на 10%, опустившись до самого низкого показателя с весны 2021 года, пишет Бизнес Цензор.

В Reuters резкое падение цен на руду объясняют ростом запасов сырья в китайских портах на фоне ограничения производства стали. Пекин намерен сохранить объем выплавки на уровне не выше 2020 года. Давление на рынок также оказывают ожидания, что спрос на сталь в Китае будет уменьшаться, учитывая, что Пекин стремится сдержать рост объемов жилищного строительства.

По данным консалтинговой компании Mysteel, запасы железной руды в 45 портах Китая на прошлой неделе увеличились на 260 тыс. т – до 127 млн т.

Отметим, что в апреле Китай заявил о намерении сократить производство стали в 2021 году, чтобы снизить уровень выбросов СО2. Ассоциация производителей чугуна и стали Китая ранее призвала китайские металлургические предприятия ограничить объемы выплавки.

Китай – крупнейший импортер железной руды в мире. По данным 2020 года, страна нарастила импорт сырья по сравнению с предыдущим годом на 9,5%, до 1,17 млрд т.

Напомним, ранее Департамент главного экономиста при Министерстве промышленности, инноваций и науки Австралии (OCE) еще в начале лета спрогнозировал снижение мировых цен на железную руду до уровня $100/т к концу 2022 года. По их расчетам, опубликованным еще в июне, цены на железную руду начнут снижаться во второй половине 2021 года, и достигнут уровня $100/т до конца 2022 года. А уже в 2023 году стоимость сырья опустится до $90/т.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук высказал убеждение, что пиковые цены на сырье остались в прошлом, поэтому для Украины главная задача сейчас - быть готовыми к существенному снижению цен на основные украинские экспортные товары, падению валютной выручки и ослаблению курса гривны до 29-30 гривен за доллар к концу следующего года.

Автор: Иван Бойко