Капитализация Apple впервые поднялась до рекордных $2 триллионов

Компания отчиталась о росте квартальных доходов на 60%, что превзошло ожидания Уолл-стрит.

Компания Apple стала первой зарегистрированной в США компанией, рыночная капитализация которой достигла $2 трлн.

Об этом сообщает Business Insider.

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Капитализация достигла $2 трлн после того, как акции техно-гиганта выросли на 1,2% до исторического максимума в $467,84 за бумагу в ходе торгов 19 августа.

Ранее единственной зарегистрированной на бирже компанией, капитализация которой превышала $2 трлн, была нефтяная Saudi Aramco. Стоимость нефтяной компании поднималась выше $2 трлн в декабре 2019 года, через день после рекордного первичного публичного размещения акций.

Рост капитализации

Рост капитализации Apple связан с рекордными показателями основных фондовых индексов США. Они резко выросли с тех пор, как в марте достигли многолетнего минимума. Этому способствовали стимулы Федеральной резервной системы, ожидания успешной вакцины против коронавируса и надежды на новый пакет экономической помощи.

Коронавирус

Также отмечается, что несмотря на пандемию коронавируса у Apple был успешный год. Компания отчиталась о росте квартальных доходов на 60%, что превзошло ожидания Уолл-стрит.

Хронология событий

31 июля 2020 года Apple стала самой дорогой компанией мира, обогнав Saudi Aramco.

11 августа 2020 года состояние генерального директора Apple Тима Кука превысило 1 миллиард долларов вследствие приближения рыночной капитализации компании к новому впечатляющему рубежу в 2 триллиона долларов.

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Автор: Елена Коваленко