Тим Кук стал миллиардером благодаря росту капитализации Apple - Bloomberg

Для достижения статуса гендиректора-миллиардера Куку потребовалось девять лет.

Состояние генерального директора Apple Тима Кука превысило 1 миллиард долларов вследствие приближения рыночной капитализации компании к новому впечатляющему рубежу в 2 триллиона долларов.

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Об этом сообщает портал ITC.ua со ссылкой на исследование Bloomberg.

Отмечается, что для достижения статуса гендиректора-миллиардера Куку потребовалось девять лет.

"В начале августа 2018 года Apple стала первой в США публичной компанией стоимостью 1 триллион долларов, после чего она то теряла, то возвращала, то снова уступала лидерство. Акции производителя iPhone заметно подорожали после рекордных квартальных результатов, в результате чего компания снова захватила лидерство в рейтинге самых дорогих публичных компаний мира", - говорится в сообщении.

По итогам минувшей недели акции Apple подорожали на 5%, в результате чего рыночная капитализация компании достигла 1,928 триллиона долларов. Сейчас Apple находится буквально в шаге от получения статуса первой публичной компанией с рыночной капитализацией в 2 триллиона долларов. После смерти сооснователя Apple Стив Джобс в 2011 году рыночная стоимость компании составляла 350 миллиардов долларов.

По данным Bloomberg, Тим Кук владеет 0,02% всех акций Apple, или 847 969 штук, общая стоимость которых по текущему курсу составляет 375 миллионов долларов. Еще 650 миллионов долларов - это доходы от предыдущей продажи акций, дивиденды и другие бонусы. В общей сложности получается 1,025 миллиарда долларов.

В свой первый день на посту гендиректора Apple Тим Кук получил большой пакет акций с ограниченным правом продажи. Такие бонусы, выплачиваемые акциями, Кук получал ежегодно в зависимости от достижения тех или иных целей. Если глава Apple не допустит резкого снижения стоимости акций компании в августе 2020 года, то сможет получить очередной бонус в виде 560 тысяч ценных бумаг компании. Как отмечает Bloomberg, примерно половина их стоимости будет потрачена на уплату налогов, но остаток увеличит состояние Кука еще на 100 миллионов долларов.

Среди большой пятерки мировых технологических компаний FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google) генеральный директор Apple Тим Кук был единственным с состоянием меньше 1 миллиард долларов. Остальные же лидеры техногигантов (Джефф Безос, Сундар Пичаи, Рид Гастингс и Марк Цукерберг) давно являются миллиардерами, а глава Amazon Безос - и вовсе самый богатый человек в мире, его состояние оценивается в 189,8 миллиарда долларов.

В 2015 году Тим Кук заявил, что большую часть своего состояния планирует пожертвовать на благотворительность. И он уже раздал акций Apple на сумму 1 миллион долларов.

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