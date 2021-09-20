На курс валюты будут влиять налоги и импорт энергоносителей.

Увеличение объема валюты на рынке стоит ожидать к концу сентября. Курс гривны удержится в коридоре 26,5-27 грн/доллар.

Об этом рассказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович в комментарии РБК-Украина.

По его словам, в конце месяца необходимо оплачивать ежемесячные налоги, что приведет к увеличению предложения валюты, но это сохранит баланс и удержит курс гривны.

"В ближайшее время курс гривны останется в том же коридоре с вероятным незначительным ослаблением из-за увеличения импорта и высоких цен на товары его энергетической составляющей", - отметил Котович.

Читайте такжеВ Госстате рассказали, что происходит с украинской экономикойПри этом аналитик отметил, что на данный момент наблюдается рост спроса от импортеров, но он компенсируется благодаря высоким ценам на экспорт продукции АПК.

В то же время он указал, что валютный рынок хорошо сбалансирован и курс гривны колебался в пределах 26,6-26,7 грн/доллар, даже несмотря на спрос клиентов банков на валюту. При этом разница между спросом и предложением покрывалась банками. НБУ на прошлой неделе покупал в среднем в день лишь по 5 миллионов доллар. Всего Нацбанк выкупил 20 миллионов долларов, что привело к укреплению гривны на 0,4% до 26,62 грн/доллар.

Как ранее сообщал УНИАН, НБУ 20 сентября установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 26,70 грн/долл., то есть гривна ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Анастасия Горбачева