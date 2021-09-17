Национальный банк Украины на понедельник, 20 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,70 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 31,46 грн/евро, то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
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Межбанк:
На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,66/26,68 грн/долл., к евро - на уровне 31,42/31,44 грн/евро.
Курс на 17 сентября:
Национальный банк Украины на пятницу, 17 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,67 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Курс доллара и госбюджет-2022:
Кабинет министров прогнозирует падение обменного курса гривны по отношению к доллару до 28,6 грн/долл. в следующем году.
Согласно прогнозу правительства, в 2021 году обменный курс гривны к доллару США ожидается на уровне 28 грн/долл. с последующим падением до 28,6 грн/долл. в 2022 году.