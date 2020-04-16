Доллар в обменниках торгуется на уровне 27,50 гривни

Стоимость евро снизилась до 29,95 гривни.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро четверга, 16 апреля, после вчерашнего роста остается на уровне 27,50 гривни за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро по сравнению с предыдущим днем снизилась на 5 копеек - до 29,95 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,10 гривни за доллар, евро – 29,25 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 16 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,22 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд снизилась к доллару - на этот раз на 13 копеек.